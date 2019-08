Calciomercato Roma, Rugani in standby: dipende tutto da Cetin

La Roma potrebbe non acquistare altri difensori centrali: Fonseca valuterà Cetin e darà una risposta alla società.

imminente, chiusura del calciomercato quasi. La di Fonseca, rinnovati i contratti di Dzeko ed Under, lavora per completare la difesa: oltre alla trattativa con il per arrivare a Zappacosta, torna di moda il nome di Daniele Rugani.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sfumato Lovren, senza la possibilità di Alderweireld, la Roma rimane con Rugani come obiettivo per la difesa, anche se potrebbe non arrivare nemmeno lui. Il motivo è semplice: il nuovo arrivato Mert Cetin, come rivela La Gazzetta dello Sport, potrebbe bastare.

Fonseca studierà il giocatore turco da vicino, così da capire se lui, Fazio, Juan Jesus e Mancini basteranno per la nuova stagione. Davanti al minimo dubbio assalto totale a Rugani, con la formula del prestito e l'obbligo di riscatto nel 2020 per circa 25 milioni di euro totali.

La Roma ha mollato Lovren vista l'età avanzata rispetto a Rugani, ancora giovane e pronto ad essere titolare in una big per dimostrare di poter essera un grandissimo del calcio italiano. Tutto nelle mani di Fonseca, che valuterà Cetin e darà una risposta rapidamente alla società.

Con Cetin, promosso nella massima serie turca e dunque acquistato dalla Roma, il team capitolino spera di aver trovato un altro grande centrale come capitato, spesso a sorpresa, negli ultimi anni. Più che Mancini, il quale ha dimostrato di saper reggere l'urto della Serie A, la sorpresa giallorossa può essere lui.

Il suo destino è legato ali pensieri di Fonseca: in questi giorni si decide il futuro della difesa romanista, poi via al campionato e alle considerazioni finali sul calciomercato.