Calciomercato Roma, Piatek tra le opzioni per il vice-Dzeko

La Roma ha individuato nel vice-Dzeko la sua priorità di gennaio. Mertens è un’opzione quasi impossibile, restano Mariano Diaz, Piatek e Petagna.

Il 2020 sembra destinato a regalare grandi novità alla . In attesa di vedere come si chiuderà la trattativa che potrebbe portare all’acquisizione del club da parte del magnate americano Dan Friedkin, il club giallorosso continua a muoversi sul mercato e lo fa avendo una priorità importante: individuare un nuovo vice-Dzeko.

I capitolini sono alla ricerca di un giocatore che possa garantire goal e continuità di rendimento e le idee di certo non mancano.

Come riportato dal Corriere della Sera, Fonseca avrebbe individuato in Dries Mertens il profilo giusto per rafforzare il suo attacco, ma arrivare al campione belga già a gennaio sarà un’impresa durissima, visto che il non ha intenzione di cederlo e sta anzi pensando di blindarlo.

Decisamente più facile potrebbe invece arrivare a Mariano Diaz, elemento in esubero al che in questa stagione non è ancora sceso in campo, ma il colpo a sorpresa potrebbe essere un altro: Piatek.

L’attaccante polacco potrebbe avere sempre meno spazio al dopo l’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e la Roma potrebbe rappresentare una nuova squadra di grandissimo spessore dalla quale ripartire.

Tra i nomi nel radar giallorosso c’è anche quello di Petagna (al momento sembra essere l’idea meno calda) ma comunque, come ricordato da Repubblica, ogni tipo di operazione per il vice-Dzeko sarà subordinata all’addio di quel Nikola Kalinic (in prestito ai giallorossi fino a fine stagione dall’ ) che però sembra poco propenso a lasciare Roma, tanto che nelle ultime settimane ha già rifiutato , e .

Altro profilo che piace alla Roma è quello di Matteo Politano. Il duttile giocatore dell’ potrebbe diventare un’opzione concreta nel caso in cui dovesse essere ceduto Cengiz Under.