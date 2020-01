Calciomercato Roma, Pastore via? Spunta il River Plate

Il futuro di Javier Pastore non è scontato: potrebbe lasciare la Roma e tornare in Argentina, dove ad accoglierlo ci sarebbe il River Plate.

ancora immobile sul calciomercato: zero acquisti e altrettante cessioni finora, anche se a breve potremmo assistere ad un addio per certi versi clamoroso.

Dopo un periodo d'oro tra ottobre e novembre, la stagione di Javier Pastore ha subìto una brusca battuta d'arresto con l'infortunio che lo ha colpito e che non gli ha permesso di scendere in campo, chiudendo nel peggiore dei modi il 2019.

Problema fisico che non gli impedirebbe comunque di partire verso altri lidi: magari per un ritorno nella sua dove iniziò a muovere i primi passi da calciatore nelle giovanili del Talleres, prima dell'esplosione all'Huracan che gli valse la chiamata italiana del .

Secondo quanto riportato da 'Fox Sports', un'opzione valida per il futuro del 'Flaco' potrebbe essere il River Plate: la bomba è arrivata dal giornalista Aldo Proietto, molto conosciuto nel Paese sudamericano.

I vicecampioni del Sudamerica hanno da poco tempo perso Exequiel Palacios - ceduto al - ma sono in piena lotta per la conquista del campionato, a -3 dalla capolista Argentinos Jrs e con una gara in meno.

Con un rinforzo del calibro di Pastore, i 'Millonarios' potrebbero indubbiamente fare la voce grossa nella corsa al titolo che da quelle parti manca dal 2014, quando ci fu la vittoria nel torneo Final.