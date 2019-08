Calciomercato Roma, Nzonzi al Galatasaray in prestito gratuito

Accordo quasi raggiunto tra Roma e Galatasaray per Nzonzi, i turchi pagheranno l'ingaggio. Zappacosta nuova idea se parte Santon.

Esattamente un anno dopo il suo acquisto dal per 30 milioni di euro, sta per volgere al termine la breve e sfortunata esperienza di Steven Nzonzi alla .

I giallorossi infatti, secondo quanto riporta 'Sky Sport', avrebbero raggiunto un accordo di massima col per il trasferimento in prestito gratuito.

Il club turco avrà il diritto di riscatto e potrà rinnovare il prestito per un'altra stagione, inoltre il Galatasaray pagherà per intero l'ingaggio di Nzonzi.

Il centrocampista era stato scelto dodici mesi fa da Monchi come possibile erede di De Rossi, ma alla Roma non ha mai sfondato ed è presto finito nel mirino dei tifosi. Inoltre gli acquisti di Veretout e Diawara hanno ulteriormente ridotto gli spazi per il francese.

Un altro giocatore che secondo 'Il Messaggero' potrebbe presto lasciare la Roma è Davide Santon, anche lui arrivato nella Capitale solo l'estate scorsa.

In quel caso a sostituirlo sarebbe uno tra Hysaj, sempre in uscita dal , e Davide Zappacosta che attualmente milita nel ma tornerebbe volentieri in .