Calciomercato Roma, Mertens idea: sondaggio con il Napoli

Contatti tra Roma e Napoli per Dries Mertens: Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a cederlo nonostante il contratto in scadenza tra un anno.

In attesa di ufficializzare un colpo di rilievo per l'attacco, il continua a godersi l'estro delle sue punte: Dries Mertens ha dimostrato di essere già in discreta forma in vista dell'inizio del campionato, e il bel goal realizzato nel successo in amichevole contro il ne è la prova.

In Campania il belga ci sta bene: è uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi che gli hanno affibbiato il nomignolo 'Ciro' proprio per essere entrato in completa simbiosi con il popolo partenopeo.

Eppure il rinnovo di contratto stenta ad arrivare: l'attuale accordo scadrà il 30 giugno 2020 e, all'orizzonte, non sembra esserci traccia di un prolungamento imminente. Scenario di cui vuole approfittare la .

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', c'è stato un contatto tra le due società per discutere dell'ex : un sondaggio giallorosso andato però male, in virtù della volontà di Aurelio De Laurentiis di non cedere un giocatore al quale si è affezionato anche dal punto di vista umano. Un primo approccio c'era stato anche ai tempi della trattativa per Manolas, puntualmente fallito sul nascere.

Petrachi intanto ha incontrato l'agente di Edin Dzeko: sempre di 20 milioni la richiesta avanzata all' , ma il bosniaco potrebbe non essere l'unico partente nel reparto avanzato. Occhio a Patrik Schick che ha rifiutato il e non disdegnerebbe un passaggio al .

In entrata restano poche le chances di vedere Gonzalo Higuain a Trigoria (negato l'incontro con il fratello-procuratore Nicolas), Mariano Diaz possibilità plausibile (l'amichevole di domenica sera potrebbe essere occasione di un summit con il ).