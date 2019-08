Calciomercato Roma, Mert Cetin a Villa Stuart per le visite mediche

La Roma ha chiuso per Mert Cetin, giovane difensore turco che arriva dal Genclerbirligi. Visite mediche in corso a Villa Stuart.

In attesa di sbloccare la trattativa per Lovren, la piazza un colpo di prospettiva in difesa con l'acquisto di Mart Cetin, centrale turco classe 1997.

Cetin venerdì mattina, come riporta 'forzaroma.it', è arrivato a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni.

La Roma acquista Mart Cetin a titolo definitivo dal Genclerbirligi per 3,5 milioni di euro, ma non è ancora chiaro se il difensore resterà a Trigoria o verrà girato altrove per fare esperienza.

Mart Cetin d'altronde nell'ultima stagione è stato tra i grandi protagonisti della promozione del Genclerbirligi nella turca, tanto da attirare le attenzioni della Roma dove ritroverà il connazionale Cengiz Under. Peraltro fresco di rinnovo.

Come detto comunque l'acquisto di Mart Cetin non esclude un altro arrivo con i giallorossi che, per rinforzare la difesa, continuano a trattare il ben più esperto Lovren col .