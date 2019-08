Calciomercato Roma, Mert Cetin in arrivo: rinforzo in difesa

La Roma ha chiuso per l'arrivo in giallorosso del giovane centrale turco: 3,5 milioni al Gençlerbirliği.

Si muove dopo giorni di attesa il calciomercato della . La formazione giallorossa ha come priorirà rinforzare la difesa e in queste ore sembra aver chiuso per un giovane centrale in arrivo dalla : mancherebbe solo l'ufficialità per Mert Cetin.

Affare fatto secondo Sky Sport, che evidenzia come il classe 1997 turco arriverà grazie ai 3.5 milioni di euro messi sul piatto dalla Roma. Lo scorso anno Cetin è stato tra i protagonisti del Gençlerbirliği, promosso nella massima serie grazie al primo posto conquistato.

Ora per lui sembra esserci la grande opportunità della , con la Roma che porterà dunque un altro turco in squadra dopo Cengiz Under, che ha tra l'altro appena rinnovato il contratto con i giallorossi dopo una serie interminabile di voci di calciomercato.

Centrale di difesa di un metro e novanta, Cetin è la scommessa della Roma per la prossima stagione. Il suo arrivo però non chiude il calciomercato in quel ruolo, visto che il team capitolino continua a puntare Lovren, per il quale ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni.