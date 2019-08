Calciomercato Roma, Mateus Vital il nome nuovo per l’attacco

La Roma ha individuato in Mateus Vital un nuovo obiettivo per il reparto avanzato. Il 21enne talento brasiliano milita nel Corinthians.

La è certamente una delle società che maggiormente si è mossa in questa sessione di calciomercato ma, a quanto pare, i movimenti sia in entrata che in uscita non sono finiti.

In attesa di ufficializzare le cessioni di Olsen e Defrel e magari il trasferimento di Patrik Schick al , il club capitolino ha messo nel suo mirino un nuovo obiettivo per il reparto avanzato: Mateus Vital.

La Roma ha individuato proprio nel talento brasiliano il giusto rinforzo da mettere a disposizione di Fonseca, il tassello che per i prossimi due mesi dovrà sostituire dal punto di vista numerico e non solo, l’infortunato Diego Perotti.

Mateus Vital, classe 1998, è un trequartista che può agire anche da esterno d’attacco. Cresciuto calcisticamente nel Vasco da Gama, si è trasferito nel gennaio del 2018 al Corinthians, squadra con la quale ha totalizzato 55 presenze complessive condite da 3 reti.