Calciomercato Roma, Llorente offerto: può sostituire Schick

Fernando Llorente, ex Juve svincolatosi dal Tottenham, è stato proposto alla Roma e potrebbe arrivare qualora partisse Schick.

Dopo una strepitosa Champions disputata da gregario 'a 5 stelle', Fernando Llorente ha salutato il . Il suo futuro potrebbe rappresentare un ritorno al passato, visto che in le possibilità di trovare squadra non mancano.

Accostato di recente a e , il centravanti spagnolo è stato offerto anche alla : lo rivela il 'Corriere dello Sport', spiegando però come l'eventuale tesseramento di Llorente sia subordinato alla cessione di Schick.

Il 34enne iberico, che ha indossato la maglia della dal 2013 al 2015, nelle idee giallorosse sarebbe la punta perfetta da inserire in organico quale alternativa dell'attaccante titolare.

Esattamente l'attuale ruolo ricoperto da Schick, che non convince Fonseca e che di fronte ad una proposta vantaggiosa potrebbe essere venduto (restano vive le piste Leverkusen e ).

Il tutto in attesa di capire che ne sarà di Dzeko, sempre nei pensieri dell'Inter ma il cui futuro è da decifrare: nel frattempo la Roma tiene caldi i profili individuati per sostituirlo e, vista la voglia di Higuain di restare alla , lavora con insistenza per Mariano Diaz col (da cui può arrivare anche Nacho qualora saltasse Alderweireld).