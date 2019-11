Calciomercato Roma, Kean 'caldo': ha chiesto info a Zaniolo

La Roma pensa a Moise Kean che, nel frattempo, ha contattato l'amico Nicolò Zaniolo per chiedere notizie. Everton disposto a cederlo solo in prestito.

Undici presenze stagionali (solo tre dal primo minuto) e zero goal: al momento l'esperienza inglese di Moise Kean non può essere considerata positiva, tutt'altro. Colpa anche del momentaccio dell' , quindicesimo in Premier League e con il morale a terra.

La panchina del tecnico Marco Silva traballa ed è forse per questo motivo che finora ha preferito affidarsi ad attaccanti più esperti, che hanno già calcato con continuità il palcoscenico del campionato più bello del mondo come Walcott e Richarlison.

La situazione d'emergenza non permette di svezzare un giovane promettente ma ancora acerbo, motivo per cui sta sempre più prendendo quota l'ipotesi di un prestito a gennaio: magari alla che, come riportato da 'Il Corriere dello Sport', ha più chances della di accogliere il 'millennial'.

Un ruolo decisivo potrebbe averlo il rapporto con Nicolò Zaniolo, amico di vecchia data di Kean con cui ha condiviso le esperienze in Under 21 e con la nazionale maggiore: il quotidiano romano parla di contatti tra i due, con l'attaccante dell' che ha chiesto informazioni sulla sua nuova ed eventuale avventura in giallorosso.

Un arrivederci è probabile, un addio no: da parte dell'Everton c'è la disponibilità a privarsi di Kean soltanto a titolo temporaneo e l'aria della sua potrebbe fargli bene per ritrovare il feeling con il goal, perso in . Per i 'Toffees' è un patrimonio prima di tutto economico da non disperdere e una cessione definitiva difficilmente permetterebbe di rientrare nella spesa di 27,5 milioni di euro fatta in estate.

Non è da escludere nemmeno la pista olandese: Mino Raiola ha un ottimo rapporto con Marcel Brands, ds dell'Everton con un passato al Eindhoven.