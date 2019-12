Calciomercato Roma, Kalinic in uscita: la Fiorentina ci pensa

Nikola Kalinic non riesce a trovare spazio alla Roma, così potrebbe partire a gennaio. La Fiorentina gradirebbe un suo ritorno.

Nikola Kalinic non sta riuscendo a trovare alla lo spazio che sperava di avere in estate, quando ha lasciato l'Ateltico Madrid per tornare in . E così a gennaio non si escludono partenze, anzi, a momento è la soluzione più probabile per il croato.

Ma forse c'è bisogno di un ritorno ancora più specifico per ritrovare il vecchio smalto. Una delle squadre che si è interessata a Kalinic è infatti la , dove l'attaccante croato ha vissuto forse i suoi momenti migliori, sicuramente nel nostro campionato.

Lo riporta 'Il Corriere dello Sport', che informa anche dell'interesse del . Entrambe le squadre hanno difficoltà a trovare la via del goal e vorrebbero Nikola Kalinic per mettere una pezza a questi problemi.