Calciomercato Roma, Kalinic rende più complicato il discorso Mariano Diaz

La Roma ha individuato in Mariano Diaz uno dei suoi obiettivi per gennaio: il giocatore piace, ma Kalinic sembra non voler lasciare la squadra.

Rafforzare il reparto offensivo sarà una delle priorità della a gennaio, a quanto pare però l’impresa sarà tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Petrachi sta lavorando sia per la sessione di calciomercato invernale che per quella estiva e, per quanto riguarda la prima, i suoi margini di manovra saranno molto limitati.

La Roma potrà accogliere nuovi elementi solo in prestito e a patto che parta qualcuno alleggerendo il monte ingaggi. Al momento, Pastore, Juan Jesus e Kalinic sono i principali indiziati per un’eventuale cessione a gennaio, ma i loro addii non sono affatto scontati.

La volontà dei giocatori di restare a Roma, ma anche il loro ingaggi elevati, rendono ogni discorso più complicato ed è per questo motivo che al momento è complicato pensare ad un rinforzo in attacco.

Kalinic, dopo l’esperienza negativa all’, preferirebbe non lasciare il club giallorosso per poi rimandare ogni riflessione sul futuro a giugno e senza la sua partenza diventa molto più difficile immaginare di poter investire su gli obiettivi per il reparto avanzato, primo su tutti Mariano Diaz del .