Calciomercato Roma, Kalinic per l'attacco: Fonseca ha dato il benestare

Nikola Kalinic potrebbe essere il colpo last-minute per la Roma, con le imminenti uscite di Schick e Defrel. Arriverebbe dall'Atletico.

La si sta preparando agli ultimi giorni di mercato. Non solo in difesa, con il possibile arrivo di Rugani, ma anche in attacco, dove sembrano esserci due uscite imminenti. Stiamo parlando di Patrik Schick e Gregoire Defrel.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Roma sta per concludere queste due cessioni: Defrel è vicino al ritorno alla , mentre Schick è conteso tra e (con i primi in vantaggio).

A quel punto poi i giallorossi dovranno intervenire sul mercato in entrata. Il nome in pole su tutti è quello di Nikola Kalinic, che attualmente non trova spazio all'Atletico ed i Colchoneros non appaiono intenzionati ad opporre resistenza.

L'attaccante croato ha lasciato il e l' nel 2018, senza un grande ricordo, per usare un eufemismo. Poi, nemmeno all' Kalinic è riuscito a farsi valere, con soli due goal all'attivo.

Adesso la Roma potrebbe essere la sua nuova opportunità, sicuramente però, almeno inizialmente, come vice-Dzeko.