Calciomercato Roma, Hysaj nel mirino: per il Napoli vale 20 milioni

La Roma ha individuato in Hysaj un obiettivo per rafforzare l’out di destra. Il giocatore è disponibile a lasciare il Napoli.

Elseid Hysaj potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato. Il difensore albanese in questa stagione ha sin qui collezionato appena tre presenze in campionato per un totale di 54’ in campo con il perché chiuso da Di Lorenzo e frenato da qualche problema fisico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la sua intenzione sarebbe ora quella di ripartire da una squadra in grado di garantirgli maggiore spazio e c’è già un club che sarebbe pronto ad accoglierlo: la .

Hysaj è stato già accostato ai giallorossi nel corso dell’estate, tanto che il suo procuratore, Mario Giuffredi, nel corso della trattativa che ha poi portato Veretout nella Capitale, ha in varie occasioni parlato con Petrachi anche di un possibile trasferimento dell’esterno destro.

Di fatto l’accordo tra il giocatore e la Roma ci sarebbe già sulla base di un contratto di cinque anni da 2,5 milioni a stagione, ma c’è uno scoglio da superare: Aurelio De Laurentiis.

Sebbene infatti il difensore spinga per la cessione, il presidente del Napoli non è disposto a fare sconti e parte da una richiesta di 20 milioni di euro per il suo cartellino.

La Roma, dopo il grave infortunio occorso a Zappacosta, ha bisogno di un elemento che possa alternarsi con Florenzi e che possa garantire continuità di rendimento quando quest’ultimo viene avanzato il posizione più offensiva.

I due club si parleranno in ottica gennaio e lo faranno sapendo che Hysaj, il cui contratto che lo lega al Napoli scadrà nel 2021, ha intenzione di iniziare una nuova avventura.