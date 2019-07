Calciomercato Roma, Higuain cambia idea: si va verso l’apertura ai giallorossi

Gonzalo Higuain è pronto a dire sì alla Roma: previsto un incontro tra l'agente e Gianluca Petrachi per trovare la quadra definitiva.

Il pensiero che va per la maggiore dalle parti di Trigoria è per l’attaccante che calcherà i campi nella nuova stagione: difficile che sia Dzeko, promesso sposo dell’ che sta cercando di limare i dettagli finali per poterlo regalare a Conte.

La sa bene che il bosniaco ha in mente la destinazione nerazzurra e l’offerta di rinnovo non andata a buon fine è la dimostrazione della volontà ferrea di cambiare aria. Ma alle condizioni economiche imposte dal ds Petrachi che continua a chiedere 20 milioni per il cartellino.

Da Milano ne offrono 15, si potrebbe chiudere attorno a 18: solo allora potrà partire l’offensiva per Higuain, primo obiettivo per la sostituzione dell’ex . E la novità di rilievo potrebbe presto arrivare proprio dal ‘Pipita’, che finora ha sempre chiuso all’ipotesi di un trasferimento altrove, mostrando di voler rimanere alla .

In questi giorni, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, è in programma un incontro tra il fratello e agente dell’attaccante, Nicolas, e Petrachi: segnale dell’apertura del giocatore che sembra aver cambiato idea di fronte al muro eretto da Paratici, deciso a privarsi di lui.

L’accordo tra le società c’è già: prestito oneroso a nove milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori ventisette, con tanto di buonuscita che i campioni d’ dovrebbero concedere a Higuain per colmare la differenza tra l’ingaggio percepito a e quello – più basso – offerto dalla Capitale.

La Roma sonda il terreno anche per un difensore centrale: l’ultimo nome in ordine di tempo, prospettato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è quello di Lovren che il valuta circa 20 milioni di euro. A fare la differenza potrebbero essere i rapporti ottimi tra le due proprietà che hanno già chiuso affari importanti in passato (Salah e Alisson).

Le alternative sono Rugani e German Pezzella, ma il costo dei rispettivi cartellini resta elevato. Piacciono pure Verissimo del Santos e Jemerson del , senza dimentire Glik che sarebbe un rinforzo d’esperienza.

In uscita Olsen che è richiesto da club di Premier League e dal e Defrel, davvero vicino al passaggio al .