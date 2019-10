Calciomercato Roma, spunta Hallfredsson per il centrocampo: è svincolato

Alle prese con un’incredibile emergenza a centrocampo, la Roma potrebbe muoversi sul mercato: spunta l’opzione Emil Hallfredsson.

Con Diawara, Pellegrini e Cristante ai box a causa di infortuni, la si ritrova con opzioni a centrocampo ridotte all’osso. Di fatto al momento Paulo Fonseca può contare sul solo Veretout, il quale nelle prossime partite verrà con ogni probabilità affiancato da Pastore o il alternativa Santon.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

In ambedue i casi si tratterebbe di soluzioni dettate dall’emergenza sulle quali comunque il tecnico lusitano ha già spiegato di aver lavorato nel corso delle ultime settimane e non è escluso che la società decida di ricorrere al mercato per garantirsi una pedina in più che sia maggiormente padrona del ruolo di mediano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Petrachi è alla ricerca di rinforzi che, in questo periodo, possono arrivare solo dalla nutrita schiera di giocatori senza contratto.

Qualora fosse stato ancora libero, la Roma avrebbe con ogni probabilità provato a prendere Bertolacci, l’ex però la scorsa settimana si è accordato con la ed è stato tra l’altro tra i migliori in campo nell’ultima sfida di campionato proprio con i giallorossi.

L’impossibilità di ingaggiare nel caso giocatori extracomunitari, rende impossibile arrivare ad elementi come Sanogo o Muntari, ma c’è un centrocampista che potrebbe avere tutte le caratteristiche necessarie, compresa un’ampia conoscenza del calcio italiano: Emil Hallfredsson.

A 35 anni, sebbene sia attualmente svincolato, negli ultimi tempi ha continuato a giocare con la Nazionale islandese, tanto che una settimana fa, nell’ultima partita di qualificazione a , è rimasto in campo per 70’ contro Andorra.

Hallfredsson conosce benissimo la visto che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Reggina, , e (squadra dalla quale si è svincolato a giugno) ed inoltre può ricoprire diversi ruoli a centrocampo.

Petrachi studierà la situazione e parlerà con il procuratore del giocatore islandese nel corso della settimana. Tra le possibili alternative c’è anche Jack Rodwell che, svincolato dopo l’ultima esperienza al , è stato proposto alla società capitolina.