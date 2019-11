Calciomercato Roma, Florenzi riflette: potrebbe partire a gennaio

Perso lo status di titolare con Fonseca, Florenzi potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Spuntano le opzioni Fiorentina, Sampdoria, Inter e Milan.

Quello che sta vivendo Alessandro Florenzi è probabilmente uno dei momenti più delicati della sua carriera. Considerato ad inizio stagione uno dei titolari intoccabili della ed il nuovo capitano dal quale ripartire, l’esterno giallorosso in realtà nelle ultime settimane ha trovato sempre meno spazio.

Come riportato da Repubblica, Paulo Fonseca semplicemente non vede Florenzi terzino e per questo motivo sta continuando a preferirgli a destra sia Spinazzola che Santon. Il tecnico lusitano, allo stesso tempo, non lo sta pretendendo in considerazione nemmeno per le rotazioni nel reparto avanzato e questo nonostante abbia dovuto fare i conti con diversi problemi legati ad infortuni.

Florenzi ha deciso di non fare polemiche, ma sta anche valutando la possibilità di lasciare la Roma a gennaio. Nelle prossime settimane il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà Petrachi per capire quali sono le intenzioni del club e di Fonseca.

Florenzi intanto continua ad essere un giocatore estremamente ambito e non è un caso che il suo nome, nelle ultime ore, sia stato accostato a quello di squadre come , , e (dove c'è Ranieri).

Secondo Il Messaggero, qualora a gennaio dovesse arrivare l’offerta giusta, la Roma non farebbe barricate. Tra i club che potrebbero tentare l’affondo, l’Inter è quella che avrebbe meno difficoltà a garantirgli uno stipendio importante, ma Conte potrebbe preferire Darmian. Resta poi l’opzione estero.

Rudi Garcia è uno suo grande estimatore e, dopo gli anni trascorsi insieme nella Capitale, lo riabbraccerebbe volentieri a .