Calciomercato Roma, Dzeko trattenuto da Fonseca: "Titolare col Real Madrid"

Paulo Fonseca si tiene stretto Edin Dzeko, in orbita Inter: "Ora non prendiamo in considerazione una cessione. Icardi è un grande giocatore".

Amichevole di prestigio per la che domani sera affronterà il allo stadio 'Olimpico': test utile a Paulo Fonseca per consolidare l'undici titolare che esordirà in campionato contro il il 25 agosto.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Intervistato da 'Sky Sport', il tecnico portoghese ha ribadito l'intenzione di giocare un calcio propositivo e offensivo: per raggiungere un equilibrio difensivo ci sarà tempo.

"Domani giocheremo con coraggio. Le difficoltà nel reparto arretrato non mi preoccupano, la mia priorità è quella di proporre un gioco votato all'attacco".

Edin Dzeko è un obiettivo dell' ma contro le 'Merengues' scenderà in campo dal primo minuto. Occhi puntati anche al debutto in .

"Giocherà dall'inizio, il nostro calcio si basa sulla sua presenza. Al momento non teniamo in conto una sua uscita, punto su di lui anche per la prima partita di campionato".

Chiusura dedicata a Mauro Icardi, con tanto di richiesta precisa per rinforzare la difesa.