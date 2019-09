Calciomercato, la Roma e Depay sono stati vicinissimi in estate

Dalla Francia arrivano indiscrezioni relative alle ultime ore di mercato: Roma e Lione sono state ad un passo dal trovare l’accordo per Depay.

Sono clamorose le indiscrezioni che arrivano dalla relative agli ultimi momenti di calciomercato, in cui e sono state vicinissime dal perfezionare il trasferimento nella capitale di Memphis Depay. La società giallorossa ha cercato l’esterno olandese come ultimo colpo di mercato il 1° settembre, trovando anche un’apertura da parte del Lione, ma la mancanza di tempo e la chiusura da parte del giocatore non hanno reso possibile l’operazione.

A rivelarlo è stata 'L'Equipe', secondo cui l’ultima pazza idea di mercato della Roma era Depay, esterno d’attacco che nell’OL sembra aver ritrovato continuità nelle prestazioni di alto livello, con 4 goal nelle prime 5 di . Tuttavia, i rapporti con la dirigenza lionese sono turbolenti, come sembrano dimostrare queste ultime indiscrezioni: la società transalpina avrebbe ceduto volentieri l’esterno olandese, che ha dovuto imporsi personalmente per rimanere nell’OL. A gennaio la situazione potrebbe ripetersi e le strade di Roma e Depay incrociarsi per un cammino insieme.

La società giallorossa, a seguito del rifiuto di Depay, si è consolata molto bene con l’ingaggio di Henrix Mkhitaryan in prestito dall’ . L’ala armena si è inserita subito a meraviglia nell’ambiente romanista, calandosi molto bene nel piano tattico di Fonseca e la rete contro il ne è una conseguenza inevitabile. Chissà, però, che da gennaio non possa trovarsi a dialogare con Depay, per un attacco giallorosso di caratura internazionale.