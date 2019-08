Calciomercato Roma, Coric ceduto ufficialmente all'Almeria

L'Almeria ha annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma del centrocampista Ante Coric. L'ingaggio sarà suddiviso fra i 2 club.

Approdato la scorsa estate alla , Ante Coric vede chiudersi, almeno per il momento, la sua esperienza in giallorosso dopo appena 12 mesi conditi da tre sole presenze.

Il talento croato si trasferisce infatti all’Almeria e a confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club iberico attraverso il proprio sito ufficiale.

“Ante Coric, uno dei nuovi talenti del calcio europeo, giocherà con l’UD Almeria in questa stagione, dopo la chiusura della trattativa con la Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Erano diversi i club che puntavano su di lui, ma alla fine il progetto Almeria ha convinto il giocatore che ha soli 22 anni”.

Cresciuto nella , Coric nella sua stagione in giallorosso non è riuscito a mettere in mostra quelle che sono le qualità che in molti gli riconoscono. Ad attenderlo ci sarà ora la possibilità di esplodere definitivamente nella Seconda Divisione spagnola.