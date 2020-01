Calciomercato Roma, Caputo in attacco se parte Kalinic

La Roma pensa a Francesco Caputo come vice-Dzeko se Nikola Kalinic dovesse partire. Per la difesa spunta Alderete del Basilea.

Ad oggi il mercato in entrata della è bloccato dalle cessioni che non si sono ancora concretizzate: su tutte quella di Nikola Kalinic, per nulla propenso a dire addio durante la sessione invernale.

Il croato ha rifiutato le proposte di e , un bel problema per i giallorossi che non possono sferrare l'assalto al per Francesco Caputo, considerato dal ds Gianluca Petrachi il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Dzeko, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'attaccante pugliese è già a quota otto reti in questo campionato che, unite alle sedici realizzate lo scorso anno con la maglia dell' , fanno un ottimo bottino. Quanto basta per convincere la Roma a puntare su di lui.

Trattativa non ancora decollata a causa dell'atteggiamento ostruzionista di Kalinic che però non è l'unico a mettersi di traverso: anche Juan Jesus è restio all'idea di trasferirsi altrove e, finché la situazione rimarrà questa, non potrà esserci l'affondo per Omar Alderete del . Piace anche Ibanez dell' , seguito dal .

Chi potrebbe salutare, seppur in prestito, è Cetin: il lo vorrebbe in prestito fino al termine della stagione e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi interessanti a riguardo.