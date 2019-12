Calciomercato Roma, occhi su Calhanoglu: possibile scambio di prestiti con Perotti

Petrachi cerca rinforzi per i giallorossi, possibile scambio di prestiti con il Milan: dentro Calhanoglu, fuori uno fra Perotti, Florenzi e Under.

Con gennaio alle porte, iniziano le grandi manovre di mercato in . Anche in casa la situazione non è differente, con Petrachi alla caccia dei profili giusti da regalare a Fonseca. Le ambizioni dei giallorossi cercano manforte sul mercato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo della Roma starebbe pensando di realizzare una maxi-operazione con il . Uno scambio di prestiti che porterebbe Calhanoglu alla corte di Fonseca, che vede di buon occhio le qualità del turco classe '94. I giocatori giallorossi che, invece, fanno più gola ai rossoneri sono Under e Perotti: l'argentino, in orbita Milan già dalla scorsa estate, sembrerebbe il giocatore maggiormente sacrificabile per Petrachi, ma non è da escludere uno scambio made in .

La scarsa continuità di Diego Perotti con la Roma rende il 'Monito' una buona opportunità per la società milanese, che a gennaio vorrebbe dare a Stefano Pioli dei rinforzi di qualità. Anche Diawara potrebbe essere in uscita dalla capitale ed è attenzionato dai rossoneri. Il giocatore il cui futuro è maggiormente in bilico, viste le difficoltà riscontrate con il tecnico lusitano, è quello di Florenzi. Il capitano giallorosso deciderà nelle prossime settimane il proprio destino, con Boban e Maldini pronti a cogliere al volo l'occasione-Florenzi.