Calciomercato Roma: Bruno Peres al Recife fino a novembre

Bruno Peres, terzino della Roma in prestito al San Paolo fino a dicembre, giocherà per due mesi nella Serie B brasiliana con lo Sport Recife.

A gennaio tornerà alla , ma per i prossimi 2 mesi Bruno Peres giocherà nella Serie B brasiliana. Il terzino, attualmente in prestito al San Paolo, fino a fine novembre indosserà la maglia dello Sport Recife.

L'esterno, che non trova spazio nel club al quale la scorsa estate i giallorossi lo hanno ceduto a titolo temporaneo per 18 mesi, ha accettato di scendere di categoria per ritrovare continuità di impiego. Col San Paolo, infatti, Peres non gioca da marzo.

L'accordo 'speciale' prevede che il laterale ex , come detto ancora di proprietà della Roma, giocherà nel Recife fino all'ultima giornata del campionato di competenza la cui ultima giornata è in programma il 30 novembre.

Reforço de peso! Com carreira internacional, Bruno Peres chega para o Sport até o final da Série B: https://t.co/3jcu9azpej #ÉoLeão #PST! pic.twitter.com/5462ygABS6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 26, 2019

Dal 1 gennaio 2020, Bruno Peres terminerà il suo prestito al San Paolo e farà ritorno a Trigoria: difficile, però, che possa restare alla corte di Fonseca.