Calciomercato, Renato Sanches dal Bayern al Lille: è ufficiale

Renato Sanches saluta il Bayern e vola in Francia: ufficiale il suo approdo al Lille a titolo definitivo, contratto fino al 2023.

Le strade di Renato Sanches e del si separano in via permanente. Il centrocampista portoghese approda al a titolo definitivo, salutando la dopo 3 anni deludenti.

Il lusitano classe '97 ha firmato col club francese un contratto che lo legherà al Lille fino al 2023: nelle casse del Bayern, dovrebbero essere finiti 25 milioni di euro.

L’international portugais Renato Sanches est Lillois !



↪ https://t.co/D3ckteuZeq pic.twitter.com/voTP5RPPT4 — LOSC (@losclive) August 23, 2019

Sanches, arrivato in nell'estate del 2016 dal , ha reso al di sotto delle attese tanto da finire spesso in panchina ed essere ceduto in prestito allo nel 2017/2018.

Considerato uno dei talenti più fulgidi del calcio portoghese, Renato Sanches ha 'toppato' al Bayern ed ora cerca il riscatto in : prossima tappa, Lille.