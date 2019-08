Calciomercato Real Madrid, Van de Beek di nuovo nel mirino: pronti 60 milioni

Visto il muro per Pogba, dopo aver risolto le questioni di Bale e James Rodriguez il Real andrà forte sul giocatore dell'Ajax.

Dopo i botti all'inizio della sessione estiva, il calciomercato del si è bloccato nelle ultime settimane. L'infortunio di Asensio e i dubbi relativi a James Rodriguez e Bale hanno limitato i sogni dei tifosi dei Blancos, che desiderano ancora vedere Pogba alla corte di Zidane. L'alternativa, però, rimane Donny Van de Beek.

Seguito da tempo, Van de Beek è tornato ad essere la massima alternativa a Pogba, visto che il non sembra disposto a lasciarlo andare facilmente e sopratutto non nel breve periodo. E così avviati i contatti per il centrocampista dell' .

Secondo Marca la trattativa tra Ajax e Real Madrid potrebbe chiudersi sulla base di 60 milioni, il che renderebbe Van de Beek la terza grande cessione del club di Amsterdam dopo De Jong e De Ligt. L'intenzione è quell di tenere almeno lui, ma il pressing degli spagnoli potrebbe essere decisivo.

La settimana prossima sarà sicuramente decisiva per il futuro del Real Madrid, visto che sarà definito il futuro di James Rodriguez e Bale. Dopo, tutto su Pogba e davanti al pronosticabile rinvio del Manchester United, avanti con forza per Van de Beek.

