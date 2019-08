Calciomercato Real Madrid, Stekelenburg nel mirino se parte Navas

Keylor Navas in uscita dal Real Madrid: il club spagnolo sta cercando un sostituto e pensa all'ex Roma Maarten Stekelenburg.

Un mercato di grandi colpi per un che vuole ripartire dalla sapiente guida di Zinedine Zidane: in questi ultimi giorni la dirigenza Blancos sta cercando un sostituto di Keylor Navas, ormai in uscita. Nel mirino del colosso spagnolo è finito Maarten Stekelenburg dell'.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Mail', l'ex portiere della potrebbe sbaracare a sorpresa alla corte di Zidane per fare il secondo alle spalle di Courtois. L'operazione è ovviamente legata all'uscita di Navas, che cerca un nuovo club dove poter fare il titolare.

Il portiere olandese chiuderebbe le porte a Mirante, che nelle ultime ore era stato offerto per lo stesso ruolo: c'è tempo fino al 2 settembre per definire il prestigioso 'casting', Stekelenburg è attualmente chiuso all' da Pickford e gradirebbe sicuramente un trasferimento nella .