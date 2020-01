Calciomercato, Real Madrid su Reinier: clausola da 35 milioni

Real Madrid attratto dal classe 2002 Reinier, stellina del Flamengo: i 'Blancos' potrebbero pagare i 35 milioni della clausola rescissoria.

In è la nuova stella a cui aggrapparsi per un futuro luminoso della Seleçao, nel mirino di tanti top club europei: Reinier ha solo 17 anni (ne compirà 18 il 19 gennaio) ma ha già dimostrato di poter raccogliere la pesante eredità lasciata da altri connazionali volati in Europa per la consacrazione definitiva.

Segui live la Liga su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Nel 2019 ha collezionato 14 presenze e 6 reti nel massimo campionato brasiliano, dominato dalla formazione rubronegra: quanto basta per intrigare il , che proprio dal Flamengo prelevò Vinicius Junior per l'esorbitante cifra di 45 milioni di euro.

Per Reinier ne basterebbero anche di meno, dieci per la precisione: i 'Blancos' potrebbero decidere di onorare la clausola rescissoria di 35 milioni pur di assicurarsi un talento cristallino per il quale in molti farebbero carte false pur di averlo a disposizione.

Secondo 'AS' il Real Madrid avrebbe intenzione di ottenere la firma di Reinier già in questa sessione di calciomercato e di aggregarlo alla squadra Castilla fino al termine della stagione per fargli fare esperienza. In attesa del grande salto in prima squadra.