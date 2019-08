Calciomercato Real Madrid, Kubo lascia i Blancos: ufficiale il prestito al Maiorca

Il giovane giapponese non giocherà con il Real Madrid nella prossima stagione, proverà a maturare con il neopromosso Maiorca.

Chi si aspettava Takefusa Kubo subito protagonista nel , magari lanciato spesso nella mischia da Zidane grazie alle sue grandi qualità tecniche, dovrà aspettare un po' di tempo. E' infatti ufficiale la cessione in prestito del giapponese al Maiorca.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nessuna bocciatura per Kubo, sceso in campo in diverse amichevoli del Real Madrid nel pre-campionato, ma semplicemente la volontà di farlo crescere. A Maiorca il giovane nipponico avrà meno pressioni e potrà giocare spesso, cosa che coi Blancos sembrava impossibile.

Prestito secco per Kubo, visto e considerando come il Real Madrid creda in lui per il futuro. Considerato il Messi giapponese, al di là dei paragoni arditi, il classe 2001 è certamente un giocatore interessante e l'ha dimostrato con la maglia dell'FC Tokyo a inizio 2019.

Nel 2020 tornerà in un Real Madrid probabilmente meno problematico, visti i tanti tormentoni di calciomercato attorno ai Blancos. Molto dipenderà dalla stagione col Maiorca, che se dovesse renderlo un top della lo riporterebbe sicuramente stabilmente alla corte di Perez.

Parola al campo, Maiorca, Real Madrid e Nazionale giapponese in attesa della verità europea su Kubo.