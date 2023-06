Rakitic tentato dall'Al Ettifaq: offerta da 10 milioni l'anno per due anni

I club dell'Arabia Saudita non si fermano e ci provano anche con Ivan Rakitic: l'idea iniziale del croato, però, è rimanere al Siviglia.

Ancora l'Arabia Saudita. Sempre l'Arabia Saudita. Protagonista assoluta delle ultime settimane di mercato - o degli ultimi mesi, se si inizia con Cristiano Ronaldo - e sempre più decisa a portarsi a casa i migliori calciatori del panorama europeo. Anche se hanno già 35 anni, ed è il caso di Ivan Rakitic.

Come rivela AS, l'ex centrocampista del Barcellona, appena laureatosi campione dell'Europa League con il Siviglia, è entrato concretamente nelle mire dell'Al Ettifaq. E per "concretamente" si intende che, come al solito, l'offerta presentata è stata particolarmente alta, anche se non certo al livello di altri campioni appena approdati in Saudi Pro League, come Karim Benzema.

6 milioni netti l'anno per due anni: questa è la proposta presentata a Rakitic, il cui contratto va in scadenza nel 2024. Proposta rispedita al mittente, ma l'Al Ettifaq non si vuole dare per vinto: è in arrivo una nuova offerta, questa volta da 10 milioni l'anno, per provare a convincere il croato. Ancora ignota, invece, la cifra giusta per convincere il Siviglia.

L'offerta è tentatrice, anche se la prima scelta di Rakitic è e rimane il Siviglia: in Andalusia l'ex Barça è convinto di poter rendere ancora nel migliore dei modi negli ultimi anni della propria carriera, senza dimenticare che tra poche settimane è in programma una Supercoppa Europea da giocare contro il Manchester City.

Sempre secondo AS, l'Al Ettifaq non è l'unica formazione saudita che in queste ore sta provando a sedurre Rakitic con validi argomenti economici. Anche se, come detto, convincere il croato sembra non essere così semplice come già accaduto con vari esponenti illustri del pallone europeo.

La Croazia, che ha appena chiuso al secondo posto la Nations League dopo il podio ai Mondiali, è peraltro una delle nazionali più in vista sul mercato dell'Arabia Saudita: se Luka Modric negli scorsi giorni ha rifiutato una super offerta dell'Al Hilal, l'interista Marcelo Brozovic attende sempre di capire se il proprio futuro sarà all'Al Nassr.