Calciomercato PSG, Neymar offerto al Manchester United: 'no' dei Red Devils

Il PSG ha offerto Neymar al Manchester United, ricevendo un secco 'no' dai Red Devils: il brasiliano insiste per tornare al Barcellona.

Nuovo capitolo nella difficile storia d'amore e odio tra il e Neymar. Arrivato a Parigi nell'estate del 2017, il brasiliano - come noto - ha tutte le intenzioni di lasciare la entro la fine di questa sessione di mercato. Una volontà alla quale il club transalpino pare ormai aver ceduto, anche se al momento il sta riscontrando diverse difficoltà nel trovare una nuova casa per Neymar.

Secondo quanto riportato da 'Sport', i Campioni di Francia in carica avrebbero infatti offerto il giocatore al , ricevendo però un secco 'no grazie' come risposta. Un copione che si sarebbe poi ripetuto con altri top club europei, con il solo che avrebbe mostrato un interessamento per l'ex .

Il desiderio del giocatore è però proprio quello di tornare in maglia blaugrana. Una decisione presa all'inizio dell'estate e che Neymar non pare più intenzionato a cambiare. Il brasiliano vuole solo il Barcellona e per questo è in attesa che il PSG possa trovare un'intesa con i catalani.

Uno scenario che al momento resta complicato, viste le modalità con le quali Neymar aveva lasciato i blaugrana, sommati al fatto che il Barcellona ha poi appena deciso di investire su Antoine Griezmann.

Un arrivo, quello del francese, che non precluderebbe ovviamente un eventuale ritorno di O'Ney, per il quale il Paris Saint-Germain preferirebbe però trovare una soluzione alternativa a quella rappresentata dal Barcellona.

La voglia dei francesi sarebbe quella di giungere a una decisione definitiva prima dell'inizio della , che avrà avvio venerdì 9 agosto con la gara tra e . Il PSG scenderà invece in campo soltanto domenica, nel posticipo contro il .