Calciomercato PSG, Jesé passa allo Sporting: è ufficiale

È ufficiale il passaggio di Jesé Rodríguez dal Paris Saint-Germain allo Sporting Lisbona: prestito fino al 2020 con opzione per il riscatto.

Non si chiude con l'improvviso arrivo di Mauro Icardi il mercato del . Ufficializzato il colpo che ha portato l'argentino dall' a Parigi, il club francese ha poi annunciato la partenza di Jesé Rodriguez.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante spagnolo è stato infatti ceduto in prestito fino al 30 giugno 2020 allo Lisbona, con i lusitani che hanno inserito nell'accordo anche un'opzione per il riscatto del giocatore.

🔄 @JeseRodriguez10 est prêté au @Sporting_CP jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt de l’attaquant espagnol au club lisboète est assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019

Un affare last-minute che permette all'ex Betis di trovare una squadra che possa permettergli di giocare con continuità, potendo così mettere in mostra tutte le sue doti.

Per l'attaccante è la prima esperienza in dopo aver giocato in , e nel corso della sua carriera.