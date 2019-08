Calciomercato PSG, Cavani verso la MLS: all'Inter Miami di Beckham nel 2020

Con Cavani possibile nuovo volto del suo Inter Miami al debutto in MLS nel 2020, Beckham sta anche pensando di affidare la panchina a Gattuso.

Autore del rigore che ieri sera ha aperto la strada al verso il netto 3-0 sul nella prima gara della nuova stagione di (di Mbappe e Di Maria gli altri due goal), Edinson Cavani avrebbe già deciso dove giocherà la prossima stagione.

L'attaccante uruguagio parrebbe infatti a un passo dalla , dove dovrebbe unirsi all' Miami di David Beckham, squadra che farà il suo debutto nel massimo campionato statunitense nel 2020.

¡Miren nada más quién llegaría a South Beach!



Edinson Cavani ficharía por el @InterMiamiCF tras terminar su contrato con el en junio 2020, según información de @AIzquierdo10. @futbolMLS #MLSenFD #Fichajes pic.twitter.com/JL1dMMPT31 — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 12, 2019

A dare la notizia è il giornalista di 'FOX Deportes', Alvaro Izquierdo, il quale parla di un Cavani pronto a unirsi all'Inter Miami al termine del suo contratto con il Paris Saint-Germain nel giugno del 2020.

L'uruguaiano diventerà così il volto della nuova franchigia creata da David Beckham, unendosi di fatto alle tante stelle già presenti in MLS. In particolare Cavani si ritroverà da avversario Zlatan Ibrahimovic, compagno di reparto al PSG per diversi anni e ora ai Los Angeles Galaxy.

Secondo quanto riportato da 'FOX Deportes', oltre all'ingaggio di Cavani, Beckham starebbe anche pensando di affidare la squadra all'ex allenatore del Gennaro Gattuso.