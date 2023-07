Sorpresa Perisic: addio Tottenham, sta per tornare all'Hajduk Spalato

Dopo un solo anno, Ivan Perisic sta per lasciare il Tottenham: l'ex esterno dell'Inter tornerà in patria per giocare con l'Hajduk.

Dopo un solo anno trascorso in Premier League, Ivan Perisic sta per lasciare il Tottenham e fare ritorno in Croazia: ad attenderlo c'è l'Hajduk Spalato, ovvero il club nelle cui giovanili ha militato prima di trasferirsi in Francia al Sochaux. A riferirlo è 'Sky Sport'. Perisic risolverà il contratto sottoscritto un anno fa con gli Spurs, al momento di lasciare l'Inter a parametro zero. E lo farà con 12 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell'accordo, datata 30 giugno 2024: poi potrà firmare quello che lo legherà all'Hajduk. Scelta sorprendente, anche se si parla pur sempre di un calciatore che ha compiuto 34 anni a febbraio: Perisic è ancor oggi un titolare della nazionale croata, con la quale ha disputato pure i Mondiali in Qatar chiudendo al terzo posto. Il tutto nonostante le difficoltà - individuali e di squadra - incontrate nella stagione trascorsa a Londra. Ma perché proprio l'Hajduk? Si tratterà anche di una scelta di cuore: come già ricordato, a Spalato Perisic ha in sostanza avviato la propria carriera di calciatore, militando nel vivaio del club della Capitale. Poi, nel 2006, il trasferimento nelle giovanili del Sochaux. E da lì il Belgio, la Germania, l'Italia, l'Inghilterra. "Ho promesso a me stesso molto tempo fa che sarei tornato all'Hajduk - diceva del resto Perisic in un'intervista di qualche tempo fa - Lì ho trascorso sette anni, senza riuscire a debuttare in una partita ufficiale. Il mio ritorno deve avvenire. Sarà presto, anche se non so esattamente quando". Nella sua prima - e probabilmente unica - annata al Tottenham, Perisic ha collezionato 34 presenze in Premier League mettendo a segno una rete. In Champions League, invece, l'ex nerazzurro ha giocato 7 volte senza segnare. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

