Calciomercato, Pedro via dal Chelsea? Può andare in MLS

Pedro, in scadenza col Chelsea, a gennaio può fare le valigie e lasciare la Premier: su di lui Inter Miami e New York City.

Da pilastro e esubero. Pedro Rodriguez e il stanno per salutarsi, va solo capito se a gennaio o in estate. Lo spagnolo, impiegato col contagocce e in scadenza a giugno, piace in .

Sull'ex Barça, hanno messo gli occhi l' Miami di David Beckham e i : l'operazione potrebbe decollare già nella finestra invernale, scenario questo che consentirebbe ai Blues di monetizzare.

In questa stagione, sotto la gestione Lampard, Pedro ha visto il campo appena 6 volte e non parte titolare da tre mesi: tutti indizi che portano ad un addio ormai dietro l'angolo, magari destinazione .

Classe '87, l'attaccante esterno spagnolo era approdato al Chelsea nel 2015 e coi londinesi ha inanellato 41 goal in 184 presenze vincendo anche un' .