Calciomercato Parma, Rodwell l'idea a costo zero per il centrocampo

Il Parma ha individuato in Rodwell un possibile rinforzo per il centrocampo. Svincolato, nelle scorse settimane è stato accostato alla Roma.

Quello di Jack Rodwell è un nome che gli appassionati di calcio italiani hanno iniziato a conoscere molto bene nelle ultime settimane. Fino a non molti giorni fa infatti, si parlava di lui come del possibile rinforzo a parametro zero regalato dalla a Paulo Fonseca per fronteggiare i tanti infortuni che hanno ridotto all’osso le opzioni a centrocampo poi, quando sembrava essere arrivato il momento delle visite mediche, l’operazione è clamorosamente sfumata.

Il tecnico giallorosso ha deciso di avanzare Mancini a centrocampo e di puntare quindi sulla sua duttilità, costringendo l’ex a continuare la ricerca di una squadra pronta a dargli fiducia.

Rodwell non approderà alla Roma, ma questo non vuol necessariamente dire che non ci sarà la nel suo futuro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà infatti, il centrocampista inglese rappresenta ora un’idea concreta per il .

Il club ducale potrebbe ovviamente ingaggiare il giocatore a parametro zero e in questi giorno sono in corso tutte le valutazioni del caso. Rodwell piace molto ed è già a Collecchio, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Classe 1991, il centrocampista inglese (può vantare anche tre presenze in Nazionale maggiore) nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di , , Sunderland e .