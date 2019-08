Calciomercato Parma, Pezzella ad un passo: "Mancano solo le firme"

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Giuseppe Pezzella sarà presto un giocatore del .

Ad annunciare che la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo è stato il direttore sportivo del club ducale Daniele Faggiano ai microfoni di Sky pochi minuti prima dell'esordio in campionato contro la .

“Pezzella già nostro? Per rispetto dell’ che è proprietaria del cartellino non possiamo dire che è un giocatore del Parma. Speriamo che sia così per poche ore ancora. Siamo d’accordo su tutto, mancano solo le firme, vediamo quanto tempo servirà per farlo diventare un nostro calciatore”.