Calciomercato Parma, Laxalt e Strinic dal Milan per la fascia

Il ds del Parma, Faggiano, ha chiesto informazioni al Milan per Diego Laxalt e Ivan Strinic, non due titolari nell'undici di Giampaolo.

Confermati tre pilastri come Bruno Alves, Gervinho e Inglese, il si concentra sull'ultimo ritocco della rosa che necessita di un volto nuovo sulla fascia sinistra dopo il ritorno all' di Dimarco, in prestito ai gialloblù nella scorsa stagione.

Il ds Daniele Faggiano ha individuato due profili che potrebbero fare al caso di mister Roberto D'Aversa, entrambi sotto contratto col : come riportato da 'Sky Sport', c'è stato un sondaggio per capire quante possibilità ci siano di arrivare a uno tra Diego Laxalt e Ivan Strinic.

La prima scelta dei ducali è rappresentata dall'uruguaiano, impiegato da Gattuso in ventinove occasioni nel 2018/2019, con venti presenze raccolte in campionato.

Sia Laxalt che Strinic sono chiusi, sull'out sinistra, dal titolare Ricardo Rodriguez che sta mantenendo tale status anche durante la gestione Giampaolo, come si evince dalle recenti uscite amichevoli.