Calciomercato Parma, Kurtic è ufficiale: prestito con obbligo di riscatto

Il Parma comunica l'acquisto dalla SPAL di Jasmin Kurtic: prestito con obbligo di riscatto, contratto fino al 2023 per lo sloveno.

Il sogna l'approdo in nonostante il brutto passo falso di Bergamo e, per riuscire nell'intento, servono giocatori già pronti all'uso come Jasmin Kurtic.

Dopo una lunga trattativa la ha accettato le condizioni proposte dai ducali che hanno ottenuto il giocatore con la formula del prestito ed obbligo di riscatto. Per l'ex un contratto fino al 30 giugno 2023.

"La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Jasmin Kurtić (Crnomelj, Slovenia, 10.01.1989) dalla S.P.A.L.. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023".

Kurtic sarà molto utile a D'Aversa con i suoi inserimenti offensivi che in questa prima parte di stagione gli hanno permesso di segnare due reti, peraltro a vittime illustri come e .

Lo sloveno lascia Ferrara dopo due anni positivi con altrettante salvezze conquistate. Un colpo decisamente importante per il Parma che vuole giocarsi fino in fondo le chances di qualificazione in Europa.