Calciomercato Parma, Darmian torna in Italia: domani le visite mediche

Il Parma riporta Darmian in Italia, l'ex terzino del Torino arriva a titolo definitivo dal Manchester United e domani sosterrà le visite mediche.

Dopo essere stato inseguito vanamente per parecchie sessioni di mercato da e , Matteo Darmian alla fine torna in ma vestirà la maglia del .

L'ex terzino del , classe 1989, arriverà a titolo definitivo dal a cui il Parma secondo 'Sky Sport' verserà solo 1,5 milioni di euro.

Darmian, atteso domani per sostenere le visite mediche di rito, dovrebbe firmare un contratto triennale col Parma oppure un biennale con opzione per il terzo anno.

In grado di giocare indistintamente su entrambe le fasce e anche come centrale difensivo, Darmian torna così in Italia dopo quattro anni.

Nel 2015 infatti il terzino lasciò il Torino per trasferirsi al Manchester United che lo aveva pagato 18 milioni di euro più due di bonus.

Negli ultimi due anni però Darmian è rapidamente sceso nelle gerarchie dei Red Devils. Ora la nuova scommessa si chiama Parma.