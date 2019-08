Calciomercato, Padoin riparte dalla Serie B: ad attenderlo c'è l'Ascoli

L’ex centrocampista di Atalanta, Juventus e Cagliari, Simone Padoin, a 35 anni riparte dalla Serie B. Ad attenderlo c’è l’Ascoli.

Chiusa dopo tre stagioni la sua avventura al , Simone Padoin è pronto a ripartire. Dopo otto stagioni vissute consecutivamente in , ad attenderlo per una nuova parentesi della sua lunga avventura c’è questa volta il campionato cadetto.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è fatta per il suo trasferimento all’, club al quale si legherà per le prossime due stagioni. Per la compagine marchigiana, che ha vinto il suo match d’esordio in campionato imponendosi per 3-1 sul Trapani, si tratterebbe ovviamente di un colpo importantissimo non solo dal punto di vista economico (Padoin è svincolato e quindi arriverà a parametro zero), ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, visto che sarebbe un innesto di grandissimo spessore in mediana.

Padoin, 35 anni, ha giocato per l’ultima volta in Serie B nella stagione 2011-12 quando ha ottenuto la promozione in A con l’. In seguito, prima dell’esperienza al Cagliari, ha vestito per quattro stagioni e mezzo la maglia della , squadra con la quale ha vinto cinque Scudetti, tre Supercoppe Italiane e due Coppe .