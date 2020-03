Il calciomercato può attendere, Orsolini: “Amo Bologna, voglio restare”

Quella che sta vivendo Riccardo Orsolini è la stagione della definitiva consacrazione. Il gioiello del , non solo ha proposto con continuità prestazioni di alto livello, ma si è anche guadagnato l’accesso nel giro della Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini.

Orsolini, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha spiegato quali sono stati i fattori che l’hanno portato ad esplodere definitivamente.

“La fiducia del club, della gente, dello staff tecnico, di Sinisa e in me stesso. Tutto questo ti porta stimoli, cose buone e coraggio nel cercarne altre”.

Orsolini ha baffo il suo esordio in con la maglia dell’, ma a Bergamo Gasperini non gli ha concesso grandissimo spazio.

Ciclicamente si parla di un possibile trasferimento di Orsolini alla , lui però non sembra avere le idee molto chiare.

La stessa società ha già fatto sapere che il suo gioiello non è sul mercato.

“E allora non ne parliamo nemmeno. Qui vado al campo col sorriso, mi sento importante e capisco benissimo chi gioca poco. E’ frustrante. Qui sono felice. Mi diverto. Gioco”.

A Bologna, Orsolini ha avuto modo di instaurare un grande rapporto con Sinisa Mihajlovic.

“Scherzando mi dice: “Non saresti un c... senza di me”. Fra me e lui si è creata una chimica che non mi aspettavo: il suo arrivo è calzato a pennello, mi ha acceso la luce sì. E gli voglio bene”.