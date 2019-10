Calciomercato, Onana svela: "In estate mi volevano Barcellona e PSG"

E’ stato tra i grandi trascinatori dell’ che nella scorsa stagione ha sfiorato l’approdo in finale di e grazie alle sue prestazioni si è guadagnato le attenzioni di alcuni tra i più importanti club europei.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

André Onana è un portiere di assicuro affidamento e non è un caso che nei mesi scorsi e abbiano provato a prenderlo. A svelarlo è stato lo stesso estremo difensore camerunense in un’intervista rilasciata a RMC Sport.

Anche il Barcellona ha provato a farsi avanti e in questo caso si sarebbe trattato di un ritorno, visto che Onana è cresciuto proprio nel settore giovanile blaugrana.

“Il Barcellona è casa mia, ho fatto parte di quel club e loro puntano sempre a riprendere i giocatori che sono stati da loro. Sono tornati a pensare a me la scorsa estate, ma per me non era il momento giusto di tornare. Forse non avrò mai più un’altra possibilità come questa, ma non sarebbe stato bello andarci quest’anno”.