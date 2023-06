L'Arabia Saudita tenta anche Kanté: pronto un ingaggio da 100 milioni

Emissari arabi sono arrivati a Londra per provare a convincere N'Golo Kanté con un'offerta super: il francese va in scadenza il 30 giugno col Chelsea.

Cristiano Ronaldo è stato una sorta di apripista, a fine dicembre. Il prossimo sarà l'amico Karim Benzema, amico di tante battaglie - e tanti trionfi - col Real Madrid, pronto per essere ufficializzato dall'Al Ittihad. Quindi è sempre concreto lo scenario che vede Leo Messi giocare con l'Al Hilal. Ma non è finita qui, perché ora l'Arabia Saudita sta tentando anche N'Golo Kanté.

Il centrocampista francese, reduce da una stagione complicatissima al Chelsea a causa di un infortunio che lo ha costretto a perdere anche i Mondiali, è il prossimo obiettivo del ricchissimo mondo arabo. Lo riporta Fabrizio Romano, secondo cui emissari sauditi sono arrivati a Londra con l'obiettivo di convincere il calciatore, in scadenza di contratto, a lasciare l'Europa.

Sono due, in particolare, le squadre in corsa per arrivare a Kanté: l'Al Nassr, ovvero il club dove gioca Cristiano Ronaldo, e l'Al Ittihad, che come detto accoglierà a breve Karim Benzema. Le due squadre, peraltro, hanno appena chiuso al primo e al secondo posto la Saudi Pro League.

La proposta ufficiale è pronta. E, come sempre, è fantasmagorica: l'ingaggio di Kanté potrebbe arrivare a 100 milioni di euro, compresi i diritti di immagine e gli accordi commerciali. Una proposta tentatrice anche per l'ex Leicester, nonostante la priorità di quest'ultimo sia quella di rimanere al Chelsea.

Per Kanté saranno in ogni caso settimane bollenti. In un senso o nell'altro. Il suo contratto, come detto, va infatti in scadenza alla fine del mese, il 30 giugno, e dunque dal giorno successivo il calciatore sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi altro club. Magari proprio con Al Ittihad o Al Nassr.

Le trattative per il rinnovo del contratto col Chelsea proseguono, anche se le voci di un accordo fino al 2027 uscite negli scorsi mesi non hanno mai trovato conferma ufficiale. Ma sullo sfondo, ora, si sono palesati concretamente i fantasmi arabi. Che dopo Cristiano Ronaldo e Benzema, e magari in attesa di Messi, hanno messo nel mirino anche Kanté.