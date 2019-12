Calciomercato, Nzonzi rompe con il Galatasaray: c'è il Lione alla finestra

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, vorrebbe nel suo Lione un altro ex giallorosso come Nzonzi. Affronteranno la Juventus agli ottavi di Champions.

Steven Nzonzi non riesce proprio a trovare fortuna. Passato in estate in prestito dalla al , il centrocampista francese pare aver 'rotto' con il tecnico Fatih Terim. Eppure fino a questo momento ha giocato 15 partite in stagione, tra campioanto turco e .

Secondo quanto riportato da 'Bein Sports', infatti, il Galatasaray potrebbe ritornare a gennaio il centrocampista francese alla Roma. Il club giallorosso non ha nessuna intenzione di re-incorporare Nzonzi in rosa e per questo potrebbe essere girato nuovamente in prestito.

E sulle tracce del giocatore ci sarebbe un altro ex Roma come Rudi Garcia, alla guida del . Nzonzi tornerebbe così in , sotto la guida di un allenatore francese, nell'anno dell'Europeo.

In più giocherebbe su palcoscenici importanti, come l'ottavo di finale di Champions League, dove il Lione lunedì ha pescato la .