Calciomercato Napoli, Zaha l'ultima idea: pronti 65 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il Napoli vira su Wilfried Zaha dopo Pépé e James. Pronta l'offerta da 65 milioni al Crystal Palace.

Carlo Ancelotti nelle ultime settimane ha visto sfumare davanti a sé due colpi (prima uno e poi l'altro) che sembravano ad un passo dal . Prima James Rodriguez, che comunque non è sfumato del tutto, poi Pépé, questo sì ormai un giocatore dell' .

De Laurentiis e Giuntoli devono quindi scorrere la lista della spesa. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', infatti, c'è un nome a sorpresa per il calciomercato del Napoli: Wilfried Zaha.

Esterno d'attacco ivoriano del , in Premier League ha fatto gola all'Arsenal (che poi ha virato proprio su Pépé) e adesso piace molto all' . Ma il Napoli si è inserito con forza e, dall' , filtra la notizia di un'offerta pronta da più di 65 milioni di euro per Zaha.

Zaha ha già comunicato al Crystal Palace che vuole lasciare Selhurst Park nel corso di questa estate, soprattutto per coltivare le ambizioni di giocare in (cosa che il Napoli puà offrirgli).

Classe 1992, Zaha nell'ultima stagione in Premier League ha totalizzato la bellezza di 10 goal e 10 assist, che descrivono un giocatore completo e già nel pieno della sua maturità calcistica.