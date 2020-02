Calciomercato Napoli, Younes può ancora partire: in Russia

Il giocatore tedesco è oramai un corpo estraneo al Napoli: nei prossimi dieci giorni può comunque lasciare la Serie A.

Dopo l'ultima parte della scorsa stagione sembrava poter trovare spazio nel attuale, ma alla fine l'ipotesi si è rivelata errata. Amin Younes è un corpo estraneo nella società azzurra 2019/2020 e dopo essere stato escluso dalla lista Champions può partire. Nell'immediato.

Con il calciomercato italiano chiuso, alla pari della maggior parte delle finestre europee e mondiali, il Napoli secondo Sky spera comunque ancora di piazzare Younes all'estero, per evitare di tenerlo fuori rosa e non monetizzare con il suo addio. In piedi c'è ancora l'ipotesi russa.

Un trasferimento nel campionato russo sembra essere la soluzione verso cui stanno spingendo tutti, dal giocatore al Napoli: Younes è consapevole di non poter trovare più spazio sotto Gattuso e vuole rilanciarsi, mentre gli azzurri eviterebbero di avere per le mani un elemento praticamente fuori rosa fino al termine dell'annata.

Classe 1993, Younes ha giocato appena sette gare e 148 minuti totali in stagione, risultando come ultima scelta d'attacco per Ancelotti. Sotto Gattuso, dopo l'esonero dell'attuale mister dell' , zero presenze, solo tanta panchina per scelta tecnica.

Il Napoli proverà a piazzare Younes nel campionato russo fino al termine del calciomercato di tale campionato, previsto per il prossimo 21 febbraio. Corsa contro il tempo.