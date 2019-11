Calciomercato Napoli, Theo Hernandez sfiorato: ha preferito Milano

In estate il Napoli aveva l'accordo con Theo Hernandez, ma il terzino sinistro ex Real Madrid ha preferito Milano e il Milan.

Theo Hernandez stava finendo al . A svelarlo è 'Radio Kiss Kiss Napoli', spiegando come il terzino oggi del abbia sfiorato gli azzurri.

E' accaduto in estate, quando il mancino ha lasciato il per trasferirsi in rossonero: il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con Theo, il quale però ha declinato poichè scettico sulla città partenopea.

Hernandez alla fine ha preferito approdare a Milano, facendo cadere di fatto l'intesa trovata tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il calciatore.