Calciomercato Napoli, il Real Madrid segue Fabian Ruiz: muro partenopeo

Il Real Madrid segue da vicino Fabian Ruiz e pensa a farne un rinforzo per il centrocampo. Il Napoli fa muro: non c'è una clausola da pagare.

Dopo essersi conquistato e il Napoli, Fabian Ruiz prova a prendersi anche la . Con la nazionale di Robert Moreno sta guadagnando sempre più spazio: ora il pensa anche di riportarlo in .

Stando a quanto riportato da 'Marca', il classe 1996 ex Betis è entrato nel radar dei Blancos come uno dei possibili rinforzi per il centrocampo. Al momento Zidane conta solo su Kroos, Casemiro, Modric e Valverde: troppo pochi per una stagione ricca di impegni come quella del Real.

Ecco quindi che, alla lista di nomi già noti - Pogba, Eriksen, van de Beek e ora anche Ødegaard, in prestito alla - si aggiunge anche quella dello spagnolo del Napoli. Per Ancelotti è insostituibile (solo una panchina), mentre per il club è intoccabile, tanto da pensare a un rinnovo con clausola di oltre 100 milioni di euro.

Fabian infatti non avrebbe una clausola rescissoria da pagare: se lo vorrà, il Real Madrid dovrà mettersi al tavolo con il presidente De Laurentiis. Non facile, dopo la burrascosa trattativa per James Rodriguez in estate, finita con il naufragio.

Al momento però non ci sarebbero offerte concrete in arrivo a Napoli da Madrid: per ora si tratterebbe soltanto di un interessamento molto dettagliato per seguirlo da vicino. Il club partenopeo lo ha pagato 30 milioni di euro: per strapparglielo ne serviranno molti, molti di più.