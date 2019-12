Calciomercato Napoli, il PSG ripiomba su Allan: ipotesi prestito a gennaio

Il PSG rimette Allan nel mirino per gennaio: Leonardo vorrebbe regalare un centrocampista a Thomas Tuchel. Anche Tonali nei suoi pensieri.

Le ultime settimane di Allan con il sono state tra le più difficili della sua carriera, sia per il rendimento in campo che per le intemperie: sembra infatti che sia stato uno dei 'capi della rivolta'. Tra il brasilano e gli azzurri potrebbe inserirsi anche il .

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', il club francese vuole acquistare un centrocampista a gennaio, permettendo così a Thomas Tuchel di poter tornare a schierare Marquinhos in difesa. Negli ultimi mesi si è infatti spesso trovato a giocare a centrocampo.

Leonardo ha messo nel mirino il suo connazionale del Napoli, già accostato al PSG nelle scorse sessioni di mercato, senza però che nulla finisse per concretizzarsi. Ora che il rapporto tra il giocatore e la squadra sembra deteriorarsi, l'ipotesi di volare in potrebbe prendere piede.

Oltre al classe 1991, il club transalpino pensa anche ad altri due giocatori della : Mattia De Sciglio come rinforzo sulla fascia destra e Sandro Tonali a centrocampo. Quest'ultimo potrebbe essere l'alternativa ad Allan qualora l'operazione non andasse in porto.

La formula dell'operazione potrebbe essere un prestito, già a gennaio: Allan ha infatti un contratto fino al 30 giugno 2023 contro il Napoli. A Parigi pensano, il Napoli attende.