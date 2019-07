Calciomercato Napoli, Ounas non chiude le porte al Lille: "Vedremo cosa succederà"

Ounas ha parlato dell'interesse del Lille e del suo possibile trasferimento: "Posso restare al Napoli ma dipende da cosa vogliono fare con me".

Fresco campione della Coppa d'Africa con la sua , Adam Ounas si è concesso in un'intervista per 'La Nouvelle Republique'. Una chiacchierata nella quale il giocatore del ha affrontato anche il tema legato al suo futuro.

Resta infatti ancora da decidere se l'algerino rimarrà alla corte di Carlo Ancelotti anche la prossima stagione o se gli azzurri decideranno di trovargli una nuova casa. Un'ipotesi è rappresentata dal , club interessato al giocatore.

L'idea del Napoli era infatti quella di inserire Ounas nell'affare Pépé, ora di fatto saltato, dal momento che l'ivoriano ha scelto l' . Un cambio di scenario che non ha però fatto sfumare del tutto la pista Lille per l'algerino.

"Tutto dipenderà da questa finestra di mercato. Posso restare al Napoli ma dipende da cosa vogliono fare con me. Vedremo cosa succede... per ora sono un giocatore del Napoli".

Non una vera e propria apertura ma nemmeno nessuna chiusura a un ritorno in dunque. Prelevato dal nell'estate del 2017, Ounas ha infatti un ottimo ricordo della , campionato in cui ha mosso i primi passi da professionista.

Oltre a Ounas, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Lille starebbe poi sondando la pista che porta a Christian Kouame del . Il sostituto di Pépé potrebbe dunque arrivare dalla .